2 Haftada kilo vermek ister misiniz? Hekimleri şaşırtan çok iyi, cayır cayır yağ yakan yöntemi sizler için bulduk

Her zaman hayatı kolaylaştırmanın ve aynı zamanda sağlıklı olmanın yolunu bulur. İşte sizler için hazırladığımız 2 haftada kilo vermenizi sağlayacak bir içerik. Keyfini çıkarın ve faydalanmasını istediğiniz yakınlarınızla paylaşın.

Daha erken uyanın

Yatakta geçireceğiniz ekstra bir iki saatin sizi kilo vermekten alıkoymasına izin vermeyin. Yeterli uyku almak metabolizmanızı hızlandıracaktır. Ancak gereğinden fazla uyumak tam tersi şekilde tembelleştirecektir. 8 – 9 saat ve daha fazla uyuyan insanlar daha az uyuyan insanlara göre gün içinde 250 kalori daha fazla yemek yiyor. Bunun yanında daha tuzlu, daha tatlı ve yağ oranı yüksek yiyecekler tercih ediyorlar.

Dişlerinizi fırçalayın.

Diş fırçası sadece dişlerinizi temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda da fazla kilolarınızla mücadele ediyor. 14.000 katılımcının yer aldığı bir araştırmada öğlen yemeğinden sonra dişlerin fırçalayan katılımcıların akşama kadar yemek yeme ihtiyacı duymadığı, ancak fırçalamayanların yemek yeme dürtülerinin kaybolmadığı ortaya çıktı. Diş fırçaladığınızda beyninize yemek zamanı bitti sinyali göndermiş oluyorsunuz. Bu sinyal gitmediğinde de yemek yeme dürtünüz kaybolmuyor.

Daha çok gülün

Şaka yapmıyoruz. Daha çok eğlenen insanlar daha kolay kilo veriyor. Özellikle karın kaslarınızı çalıştıran gülme eylemi size 40-170 arası kalori yaktırıyor. Sahip olacağınız pozitif ruh hali sayesinde oldukça rahat kilo vereceksiniz.

Daha çok su için

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeterli su içtiğiniz zaman yağ yakma süreci hızlanır. 2 büyük bardak su içmeniz demek metabolizmanızın %30 daha hızlı çalışması demektir. Günde 2 litreden fazla su içtiğinizde vücudunuza oldukça büyük bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Masanızda çay ve kahveniz yerine bir bardak su durursa otomatik olarak onu içeceksinizdir. Neden her şeyi kendiniz için daha kolay hale getirmeyesiniz ki?

2.5 dakika kuralı

Egzersiz yaparken yaptığınız egzersizi kısa bir süreliğine hızlandırmak ve sonrasında eski ritminize geri dönmek size ekstradan 200 kalori yaktıracaktır. Bisiklet sürerken, koşarken veya merdiven çıkarken 30 saniyeliğine tempoyu arttırıp sonra kendi ritminize geri dönün. Egzersiziniz boyunca 5 kere tekrarlayın ve farkı görün.

Daha az ama daha sık yiyin

Aslında her şey oldukça basit, sık yediğinizde vücudunuz yağ depolamak zorunda hissetmiyor. Ayrıca öğün atladığımızda tam tersi bir sinyal göndermiş oluyoruz. Yemekten mahrum kalacağını sanan vücudumuz yağ depolamaya başlıyor. Az ve sık yemek kolestrol seviyenizi düşürecek, açlık hissini ortadan kaldıracak çünkü insülin üretiminiz artacaktır. Vücutta insülin eksikliği olduğunda vücut yeni gıdalardan enerji üretmektedir. Ancak tersi durum olduğunda eski yağlar yakılıyor ve sağlıklı bir vücuda kavuşuyorsunuz.

Ekran parlaklığını kısın

Metabolizmanızı hızlandırmanın bir başka yolu ise özellikle yatmadan önce telefonunuzu kullanırken gece modu açık ve parlaklığı en düşükte kullanmaktır. Araştırmalar gösteriyor ki aydınlık ortamdaki beyin melatonin hormonu üretmiyor ve uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Metabolizmamız uyku düzenimize direk olarak bağlıdır. Hem miktarı hem de kalitesi önemlidir. Ekran parlaklıklarını kıstığınız zaman daha kaliteli bir uyku çektiğinizi fark edeceksiniz.

Kalori saymayı bırakın

Beslenme uzmanları kalori saymayı bırakıp yenilen yemeğin kalitesine önem verilmesini öneriyor. Farklı yiyeceklerin aynı kalorileri aynı anlama gelmiyor bu sebeple kalori sayımına bağlı bir beslenme uygun değildir. Örnek vermek gerekirse, yüksek kalorili hamburger sizin için zararlıyken yüksek kalorili kuruyemiş faydalıdır. İyi beslenmek için en az işleme uğramış gıdaları tercih edin. Sebze, meyve, kuruyemiş ve tahıllar yine örnek olarak verilebilir. Diyet ürünlerdeki işlenmiş gıdalar yerine ne kadar doğal beslenirseniz o kadar faydasını görürsünüz. Vitamin ve minerallerle zenginleşen vücudunuz daha sağlıklı olacak ve daha az acıkacaksınız.

Yatak odanızı serin tutun.

Vücudumuzu soğuktan koruyan kahverengi yağ tabakası serin ortamlarda kendini eriterek vücudu ısıtmaktadır. Bu sebeple eğer daha serin ortamlarda uyursanız, uykunuzda bile kilo verebilirsiniz. Yapılan bir araştırmada katılımcılar farklı oda sıcaklıkları olan odalarda uyudu ve 4 hafta sonrasında serin odalarda uyuyan katılımcılar kilo verdi.

Gün içinde uyumaya son verin

Gündüz vakti uyur ve gece aktif bir hayat sürerseniz yağ yakma oranınız düşer. Metabolizmanız gündüzleri aktiftir ve bu vakti mümkün olduğunca verimli kullanmalısınız. Yapılan bir araştırmada 14 katılımcı 6 gün boyunca belirlenmiş aktivite programına uydu ve yakından izlendi. İlk iki gün boyunca katılımcılar gece uyudu ve gündüz vakti kestirmediler. Ardından uyku düzenleri değiştirildi ve gündüz uyumak zorunda bırakıldılar. Çıkan sonuçlar gösteriyor ki gece aktif yaşam süren ve gündüzleri uyuyarak geçiren katılımcıların metabolizma hızları gözle görülür ölçüde yavaşladı. Geceleri vardiyalı bir işte çalışıyorsanız uzmanlar aldığınız kalori miktarını azaltmanızı öneriyor.

Haftada bir beslenme programınızdan sapın ve kendinizi şımartın