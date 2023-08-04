2 haftada 2 defa ameliyat oldu! Diş ağrısıyla gitti hayatını kaybetti
Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin tümöründen hayatını kaybetti.
Hakkari'de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyin tümörü teşhisi konulan 24 yaşındaki Şilan Temel hayatını kaybetti.
Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi. 2 haftada 2 defa ameliyat olan Şilan Temel (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Birkaç ay önce nişanlanan genç kız, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şilan'ın ölüm haberi Hakkari'de üzüntüyle karşılandı.