  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 2 gün önce eşini kaybeden kadın intihar etti
Yerel

2 gün önce eşini kaybeden kadın intihar etti

Kayseri’de iki gün önce eşini kaybettiği öğrenilen 80 yaşındaki kadın yakınlarına ‘Bir süre eve girmeyin’ dedikten sonra kendini asarak hayatına son verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:37:00 -
2 gün önce eşini kaybeden kadın intihar etti

Kocasinan ilçesindeMagosa Sokak üzerinde meydana gelen olayda 80 yaşındaki Elife Kılıçlı’ın iki gün önce eşini kaybettiği öğrenildi. Oğlunun evinde kaldıktan sonra kendi evine gelen Elife Kılıçlı, ‘bir süre eve gelmeyin’ dedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları evi kontrole geldiklerinde Elife Kılıçlı’yı çarşafla kendini kapı demirine asmış şekilde buldu. Kılıçlı’nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti
Gündem

Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti

Eşinin amcası tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyleyen 22 yaşındaki Gökçen Ocak, şahsın kendisine cinsel organını gösterdiği anları pa..
Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim
Ekonomi

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.
Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı