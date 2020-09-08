2 gün önce eşini kaybeden kadın intihar etti
Kayseri’de iki gün önce eşini kaybettiği öğrenilen 80 yaşındaki kadın yakınlarına ‘Bir süre eve girmeyin’ dedikten sonra kendini asarak hayatına son verdi.
Kocasinan ilçesindeMagosa Sokak üzerinde meydana gelen olayda 80 yaşındaki Elife Kılıçlı’ın iki gün önce eşini kaybettiği öğrenildi. Oğlunun evinde kaldıktan sonra kendi evine gelen Elife Kılıçlı, ‘bir süre eve gelmeyin’ dedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları evi kontrole geldiklerinde Elife Kılıçlı’yı çarşafla kendini kapı demirine asmış şekilde buldu. Kılıçlı’nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.