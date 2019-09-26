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2. Girne Deklarasyonu hayırlı olsun

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu’nun toplantısında, merakla beklenen 2’nci Girne Deklarasyonu yayınlandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:44
2. Girne Deklarasyonu hayırlı olsun

 Murat Alan  KKTC 

Kıbrıslı Türklerin Kızılay ve Kızılhaç hareketinde temsil edilme hakkının konuşulduğu Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu’nun toplantısında, merakla beklenen 2’nci Girne Deklarasyonu yayınlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nin insani faaliyetlerinin desteklenmesine dikkat çekilen bildiride, insani yardım alma hakkının yaşam hakkının doğal neticesi olduğu, büyük bir insani kriz durumunda halkların tarafsız ve yansız insani yardım kuruluşlarının yardımlarına ihtiyacı olabileceği belirtildi. Kıbrıs’taki tarihi sürecin mimarlarından Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kıbrıs Türkünün haklı davasında Kızılay hep kardeşlerinin yanında olacaktır. 2. Girne Deklerasyonu hayırlı olsun” dedi.

İşte o maddeler:

-Ulusal Kızılay ve Kızıl Haç Dernekleri’ni, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği ile iş birliği yapmaya çağırıyoruz.

-Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nu KKTK’nin gelişimini desteklemeye davet ediyoruz.

-Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin, KKTK’nin tanınması için insani diplomasi konusundaki çabalarını sürdürmesini teşvik ediyoruz.

-Birleşmiş Milletler ajanslarını, insani ıstırabın azaltılmasına yönelik insani çabalarında KKTK’yi tercih edilen paydaş yapmaya davet ediyoruz.

-II. Girne Bildirisi’ni, gerçekleştirilen toplantının sonucu olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları “Usul Kuralları” metnini de bu bildirinin bölünmez bir parçası olmak üzere onaylıyoruz.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:44
  1. Kıbrıslı Türkler
  2. Kızılay
  3. Kızılhaç
  4. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu
  5. 2’nci Girne Deklarasyonu
  6. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği
  7. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık
  8. Kıbrıs Türkü

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