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Yerel 2 Filistinli daha şehit oldu
Yerel

2 Filistinli daha şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-04 14:15:00 -
2 Filistinli daha şehit oldu

Terör oluşumu İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha şehit etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da İsrail ordusuna ait bir buldozerin Tulkerim'deki bir evi yıktığı ve yıkıntıdan kurtulmaya çalışırken öldürülen 2 Filistinlinin cansız bedenini çıkardığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Filistin'e ait ambulansın cenazelere ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Filistin resmi televizyonunda yer alan haberde ise İsrail askerlerinin gece saatlerinde Tulkerim kentinin kuzeyindeki Deyr el-Gassun beldesine baskın yaptığı belirtildi.

Baskın sırasında bir eve ateş açıldığı ve evin büyük bir bölümünün yıkıldığı ifade edildi.
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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