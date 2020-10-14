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Yerel 2 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü
Yerel

2 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:36:00 -
2 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Mutu köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle, Kaymaztepe köyünde ise elektrik enerjisi nakil hatlarından kaynaklı örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerle beraber yangına müdahale etti.

Arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle söndürülen yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.

Bölgede çıkan yangınlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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