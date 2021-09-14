2 farklı değişiklik! Cezaevlerinde yeni dönem

yeniakit Ankara

Adalet Bakanlığınca yürütülen İnsan Hakları Eylem Planında (İHEP) yer alan hedef ve amaçlar kapsamında, ceza infaz kurumlarında uygulanan ziyaret ve ödül yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

“Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesine Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; hükümlülerin, milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlere mahsus olmak üzere, ziyaretçileri ile açık görüş yapabilmelerine ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletildi. Böylece, İHEP kapsamında “Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave imkânlar sağlanacaktır” faaliyeti hayata geçirilmiş oldu. İHEP’te yer alan “Kapalı ceza infaz kurumunda barındırılan çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri ‘açık görüş’ şeklinde yaptırılacaktır” faaliyeti kapsamında da çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda kapalı ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüşmelerinde uygulanan kapalı görüş usulüne son verildi. Çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamının açık usulde yapılmasına karar verildi. Yine değişiklikle yanında çocuğu bulunan kadın hükümlünün talebi halinde eş, altsoy ve üstsoyları ile yapacakları kapalı ziyaretlerin açık görüş şeklinde yaptırılması ve bu amaçla müstakil odalar oluşturulmasına imkan tanındı. Böylece, İHEP’in “Çocuk hükümlü ve tutuklulara aile bireylerinin katılımıyla ‘aile görüşmesi’ yapma imkanı getirilecektir” faaliyeti gerçekleştirildi.

Engelli ziyaretçilere açık görüş imkanı

Düzenlemeyle engelli ziyaretçi ya da hükümlünün engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüşün açık görüş şeklinde yapılabilme imkanı getirildi. Ayrıca hükümlülere örgün öğretim kurumlarında öğrenim gören çocukları ile hafta sonları da ziyaret gerçekleştirmelerine olanak sağlandı. Yapılan değişiklikle 6 ay boyunca ziyaretçisi gelmeyen hükümlüye, ziyaret listesini değiştirebilme imkanı getirilirken, hükümlülerin görüş sürelerinin üst sınırı bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı. Ayrıca, çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri de en az 1, en fazla 3 saat olarak belirlendi. Böylece, İnfaz Kanunu’nun 83. maddesinde yapılan 17 Haziran 2021 tarihli değişikliğe uyum sağlanırken, İHEP’de yer alan “Hükümlü ve tutukluların açık görüş süreleri uzatılacaktır” faaliyeti gerçekleştirildi. İHEP kapsamında öngörülen “Ceza infaz kurumlarında barınma koşullarına ilişkin standartların daha da yükseltilmesi için çalışmalara devam edilecektir” faaliyeti kapsamında ise, hükümlüleri ziyaret edebilecek kişiler bakımından açık ve kapalı ziyaret farkı ortadan kaldırıldı.Annesinin yanında kalan çocukların yakınlarına tesliminde ya da yakınlarından annesine tesliminin daha insancıl ve çocuğun psikolojisine uygun bir ortamda ve şekilde yerine getirilmesi düzenlendi. Böylece çocukların yıpranmalarının önüne geçilmesi amaçlandı.