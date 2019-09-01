2 Eylül Pazartesi (Yarın) hava nasıl olacak? sorusu gümdemde. 30 Ağustos zafer bayramı cuma gününün resmi tatil olmasıyla 3 günlük tatil yapan vatandaşlar yarın 2 Eylül Pazartesi günü işlerinin başına dönecekler. Şimdiden 2 Eylül Pazartesi (Yarın) hava nasıl olacak? sorusu merak konusu oldu. Eylül ayına girilmesiyle hava durumunda bir değişiklik olacak mı? Sıcaklıklar azalacak mı? Yurt genelinde yağış olacak mı? soruları merak ediliyor. Peki 2 Eylül Pazartesi (Yarın) hava nasıl olacak?

2 Eylül Pazartesi (Yarın) hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İşte, 2 Eylül hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yarın (Pazartesi) Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Borçka) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 36°C

Az bulutlu

İZMİR 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 26°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu