2 Eylül 1686: Budin Kalesi'nin Son Komutanı Abdi Abdurrahman Paşa'nın şehit düşmesi

Abdurrahman Paşa Arnavut asıllı olup Hocazade Hasan Paşa’nın akrabasıdır. Küçük yaşta girdiği Yeniçeri Ocağı’nda yetişti, 1669 Mayısında kul kethüdalığından yeniçeri ağası oldu. Bu görevle Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa’nın Girit seferine kul kethudası ve ardından yeniçeri ağası olarak katıldı; özellikle Kandiye’nin fethinde etkili oldu.







1672 yılında IV. Mehmed’in yanında Lehistan seferine yeniçeri ağası olarak iştirak eden Abdurrahman Abdi Paşa’ya bu sırada vezirlik rütbesi verildi ve padişah tarafından iki adet değerli at ihsan olundu. Kameniçe kalesinin muhasarasında ve fethinde hizmetleri geçen Abdi Paşa, 1083/1672’de Bucaş palankasının zaptı ile görevlendirildi.





Budin Kuşatması



Sefer dönüşünde Edirne’de, İstanbul’dan gelen Valide Turhan Sultan’ı karşılamakla görevlendirildi, 1681 yılında Bosna beylerbeyliğine getirildi. Eğri Valisi Ahmed Paşa’nın Halep beylerbeyliği payesiyle serdar yapılması üzerine uhdesinde sadece Budin beylerbeyliği kaldı.



Abdurrahman Abdi Paşa bu görevde iken Duc de Charles Lorraine kumandasındaki 90 bin kişilik Haçlı destekli Avusturya kuvvetlerinin 17 Haziran 1686 tarihinde Budin’i kuşatmaya başlaması üzerine 6 bin askerle şehri savundu.





Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabri



Bu kuşatma süresince Haçlı ordularının ard arda on sekiz saldırısını püskürttü. 2 Eylül 1686 tarihinde Kutsal ittifak birlikleri altı koldan genel taarruza geçtikleri sırada, Abdurrahman Abdi Paşa, Beç Kapısı’nda şehit düştü. Haçlı ordusu ancak bundan sonra kente girebildi. Paşa şehit düştüğünde 70’li yaşlarındaydı.