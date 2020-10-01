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Dünya 2 Ermeni uçağı dağa çarparak düştü
Dünya

2 Ermeni uçağı dağa çarparak düştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’a ait 2 Su-25 savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:46:00 -
2 Ermeni uçağı dağa çarparak düştü

Hacıyev, yerel basına yaptığı açıklamada, dün (önceki gün) havalanan uçakların ikisinin de dağa çarparak patladığını, Erivan yönetiminin kendi halkına doğru bilgi vermediğini belirtti.

Ermenistan tarafının başkalarını suçlamak yerine ikinci uçak ve pilotu hakkında bilgi vermesinin daha iyi olacağını vurgulayan Hacıyev, “Uçaklardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağı tarafından düşürülmesine ilişkin iddialar tamamen saçmadır ve Ermenistan’ın dezenformasyonudur” ifadesini kullandı.

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