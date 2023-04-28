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Ekonomi 2. el otomobil fiyatlarında sert düşüş!
Ekonomi

2. el otomobil fiyatlarında sert düşüş!

Yeniakit Publisher
2023-04-28 10:10:00 -
2. el otomobil fiyatlarında sert düşüş!

Panikle satmaya başladılar. Ticari araçlar için uygulanan ÖTV indirimi sonrası 'yatırımcılar' panikle araçlarını satmaya başladı: İkinci el otomobil piyasasında balon söndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ticari araçlar için uygulanan ÖTV indirimini açıklayınca araçlara yatırım yapanlar apar topar ellerindekileri satmaya başladı. Uzman isimler daha önce "Araba yatırım değil ihtiyaç" uyarısında bulunmuştu. Alınan bilgilere göre otomobil ilan sayfalarında ticari araç ilanlarında patlama yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi sonrasında araç piyasasında fiyatların dengelenmesi beklenirken özellikle hafif ticari araçlara yatırım yapanlar paniğe kapıldı. Milyonlar ÖTV indirimini bekliyor, yatırımcı ise aracını satma telaşına düştü.

İKİNCİ ELDE BALON SÖNDÜ

Uzman isimler defalarca uyarıda bulunarak, “Araba yatırım değil ihtiyaç” demişlerdi. Ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi sonrasında araç yatırımcıları panik satışlarına yöneldi ve ellerindeki araçları elden çıkarma telaşına kapıldılar. Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin taksi bulunurken ÖTV indirimi sonrasında pek çok taksici, aracını yenilemeyi planlıyor. İkinci el araç piyasasındaki balonun sönmesi beklenirken hafif ticari araçlara yatırım yapanlar da var.

İLANLARDA PATLAMA

Show Haber’in haberine göre, taksici esnafı %45’lik ÖTV muafiyetinin heyecanını yaşarken özellikle panelvan yatırımcısı panik satışlara başladı. ÖTV düştükten sonra panelvanlarda %15’lik bir indirim sağlanacak.

Son günlerde ilan sayfalarında ticari araç ilanlarında artış yaşandığı görülmekte. Hafif ticari araçlara yatırım yapmış olanların ellerindeki tek koz bayilerde sıfır aracın olmamasıdır. Ancak, ÖTV indirimlerinin piyasaya etkisinin hissedilmesi için sıfır araç sıkıntısının ortadan kalkması gerekiyor. Bu nedenle, kısa vadede fiyatlarda bir dengeleme beklenmiyor.
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