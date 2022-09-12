2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk! Rus korgeneral esir düştü

200. gününü geride bırakan savaşta iki taraf da büyük kayıplar vermeye devam ederken ülkenin güneyindeki şehirleri, özellikle de Donbass’ı geri almaya kararlı görünen Ukrayna bir adım öne geçmiş gibi görünüyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında Ukrayna basınına yansıyan bir iddia ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

Önce Kiev Post’ta ve ardından da diğer Ukrayna gazetelerinde kendine yer bulan iddiaya göre bir Rus Korgeneral teslim olarak Ukrayna’ya Esir Düştü.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Bu da 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez yaşanan bir durum. Bu hafta sonu yaşanan bu olay en az 77 yıldır görülmemiş bir durum.

Bir video paylaşan ve bu görüntülerdeki askerlerden birinin Rus Korgeneral Andrei Sychevoi olduğunu iddia eden Ukrayna basını video görüntülerinden alınan fotoğraflarla Sychevoi’nin üniformalı fotoğraflarını karşılaştırarak iddiasını görsel kanıtlarla destekledi.

Henüz doğrulanmadı

Ukrayna basını, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Moskova'nın en yüksek rütbeli subayının esir alındığını yazdı. Ancak bu iddialar henüz ne Rus ne de Ukraynalı kaynaklar tarafından resmi olarak doğrulanmadı.