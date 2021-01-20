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Dünya 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk! Ülke, kararını duyurdu
Dünya

2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk! Ülke, kararını duyurdu

Hollanda'da ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Bahse konu kapanma, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 18:26:00 -
2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk! Ülke, kararını duyurdu

Hollanda'da yeni tip koronavirüs mutasyonu vakalarını azaltmak için bu hafta sonu ulusal kapanmaya gidileceği açıklandı. Ayrıca bu kapsamda, Güney Afrika ve İngiltere'den ülkeye uçuşlara da müsade edilmeyecek.

Başbakan Mark Rutte, tedbirlerin parlamentoda onaylanmasının ardından hemen hayata geçeceğini belirtti. Uçuş yasağının da cumartesi günü başlayacağını belirten Rutte, Hollanda haber ajansı ANP'nin geçtiği ve bu yasağın Schengen Bölgesi dışındaki tüm ülkeleri kapsayacağı bilgisini ise doğrulamadı.

Tedbirler kapsamında yalnızca acil ihtiyacı olan kişiler akşam saat 8.30 ile sabah 4.30 arasında evlerinden çıkabilecek.

"Asla desteklemeyeceğiz"

9 Şubat'a kadar sürmesi planlanan ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından Hollanda için bir ilk olacak kapanma siyasetçiler arasında tartışmalara sebep oldu. Bazı siyasi partiler '2. Dünya Savaşı'nda Alman işgalcilerin Hollandalılara dayattığı ilk gece sokağa çıkma yasağının getirilmesine' atıf yaparak, bunu asla desteklemeyeceklerini açıkladı.

Hollanda'da ekim ayında barlar ve restoranlar, aralık ayının ortalarında ise okullar ve temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerler dışındaki tüm dükkan ve mağazalar kapatılmıştı. Aralık ayında Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının, kendi ülkelerinde de yayıldığını bildirmişti.

Ülkede şimdiye kadar 921 bin 580 koronavirüs vakası bildirilirken, ölü sayısı ise 13 bin 162.

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