2. Dünya Savaşı'nda kaybolan ABD pilotunun kalıntıları bulundu
2. Dünya Savaşı'nda uçağı düşürüldükten sonra ölen 21 yaşındaki ABD askerinin cesedinin kalıntıları bulundu.15 Aralık 2018 Cumartesi 22:07
1945 yılından bu yana kayıp olan ABD'li pilotun cesedi bulundu.
Amerikalı yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, 21 yaşında uçağı düşen pilot Teğmen Hulen A. Leinweber'in ceset kalıntılarının bulunduğunu açıkladı.
Leinweber 10 Haziran 1945 tarihinde Filipinler semalarında bir askeri konvoyu hedef aldığı sırada P-51 savaş uçağı uçaksavar silahı ile vurulmuş, uçağın sağ kanadının parçalanması sonrası hava aracı düşmüştü.
Savaşın ardından 1947 yılının Ağustos ayında bölgeyi araştıran Amerikalı yetkililer uçağın enkazını bulunmuş ancak kalıntılara rastlanamamıştı. Ekim 1947'de Leinweber'in ceset kalıntıları kurtarılamaz olarak ilan edilmişti.
Bölgede sürdürülen çalışmalar sonrası uzun yılların ardından ABD'li askerin ceset kalıntılarına 2017 yılının yazında ulaşıldı. Yapılan incelemeler sonucu cesedin Leinweber'e ait olduğu anlaşıldı.
Kaynak: Mepa News
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