Koronavirü salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde salgına karşı 104 milyona yakın aşı yapıldı. 2 doz aşı olanlar ise 3.doza gerek olup olmadığını araştırıyor.

2 doz Sinovac olan kaç doz Biontech yaptırmalı?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 3.doz aşıya yönelik yaptıkları çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Hotar, "Üçüncü doz aşı sonrası gerek CoronaVac gerekse BioNTech sonrası sağlık çalışanlarının yüzde 100'ünde antikor düzeyinin arttığı ve yeterli düzeye eriştiği saptandı. Sağlık personelimizden üçüncü doz aşısını CoronaVac olarak yaptıranlarda aşıdan en az 7 gün sonra antikor düzeyinin 7,5 kat, BioNtech olanlarda ise 106 kat arttığı tespit edildi. Katılımcılardan üçüncü doz aşısı BioNtech olanlar değerlendirildiğinde antikor düzeylerinin zaman içinde düştüğü ancak halen var olan antikor düzeylerinin yeterli olduğu saptandı. Aşıdan sonra yüzde 100 artıp belli bir süreden sonra düştüğü ama halen yeterli düzeyi koruduğu görüldü. İki doz aşı yaptıranların yüzde 4'ü hastalığa yakalandı. Üçüncü doz aşı yaptıran 293 kişiden sadece 1 kişi hastalığa yakalandı. Ama hepsi hafif semptomlarla atlattı" dedi.

İki doz Sinovac olan vatandaşlar MHRS ve ALO 182’den üçüncü doz randevusu olabiliyor. 3.doz için vatandaşlar istediği aşıyı tercih edebiliyor.