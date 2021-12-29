  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 2 doz Biontech’ten sonra 3.doz Turkovac ne zaman yaptırılır?
Sağlık

2 doz Biontech’ten sonra 3.doz Turkovac ne zaman yaptırılır?

3.doz olarak Turkovac’ı kimler yaptırabilir? Turkovac aşısı acil kullanım onayı aldı. Bilim Kurulu üyeleri de yerli aşıyı hatırlatma dozu olarak yaptırdı. 2 doz Biontech aşısı olanlar ise 3.dozu Turkovac olup olamayacaklarını merak ediyor. 2 doz Biontech’ten kaç ay sonda Turkovac yaptırılabilir?

Yeniakit Publisher
2021-12-29 21:22:00 -
2 doz Biontech’ten sonra 3.doz Turkovac ne zaman yaptırılır?

Ülkemizde şimdiye kadar Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyordu. 30 Aralık itibariyle isteyenler Turkovac aşısı da yaptırabilecek. Şimdiye kadar iki doz Biontech olanlar 3.dozu Turkovac olup olamayacaklarını araştırıyor.

2 doz Biontech’ten sonra 3.doz Turkovac ne zaman yaptırılır?

Biontech aşısının iki dozu 28 gün arayla yapılıyor. Yeni varyantlarının ardından iki doz Biontech olanlar 3 ay sonra hatırlatma dozu yaptırabiliyor. 2 doz Biontceh yaptıranlar 3.doz olarak Sinovac, Biontech ve 30 Aralık’tan itibaren Turkovac aşı randevusu alabilecek. 3.doz aşı tarihinizin gelip gelmediğini ise MHRS ya da ALO 182’den öğrenebilirsiniz.

2 doz Sinovac olan ne zaman Turkovac olabilir? 3.doz olarak Turkovac yaptırılabiliyor mu?
2 doz Sinovac olan ne zaman Turkovac olabilir? 3.doz olarak Turkovac yaptırılabiliyor mu?

Sağlık

2 doz Sinovac olan ne zaman Turkovac olabilir? 3.doz olarak Turkovac yaptırılabiliyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay