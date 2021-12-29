Ülkemizde şimdiye kadar Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyordu. 30 Aralık itibariyle isteyenler Turkovac aşısı da yaptırabilecek. Şimdiye kadar iki doz Biontech olanlar 3.dozu Turkovac olup olamayacaklarını araştırıyor.

2 doz Biontech’ten sonra 3.doz Turkovac ne zaman yaptırılır?

Biontech aşısının iki dozu 28 gün arayla yapılıyor. Yeni varyantlarının ardından iki doz Biontech olanlar 3 ay sonra hatırlatma dozu yaptırabiliyor. 2 doz Biontceh yaptıranlar 3.doz olarak Sinovac, Biontech ve 30 Aralık’tan itibaren Turkovac aşı randevusu alabilecek. 3.doz aşı tarihinizin gelip gelmediğini ise MHRS ya da ALO 182’den öğrenebilirsiniz.