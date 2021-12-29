2 doz Biontech’ten sonra 3.doz Turkovac ne zaman yaptırılır?
3.doz olarak Turkovac’ı kimler yaptırabilir? Turkovac aşısı acil kullanım onayı aldı. Bilim Kurulu üyeleri de yerli aşıyı hatırlatma dozu olarak yaptırdı. 2 doz Biontech aşısı olanlar ise 3.dozu Turkovac olup olamayacaklarını merak ediyor. 2 doz Biontech’ten kaç ay sonda Turkovac yaptırılabilir?
Ülkemizde şimdiye kadar Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyordu. 30 Aralık itibariyle isteyenler Turkovac aşısı da yaptırabilecek. Şimdiye kadar iki doz Biontech olanlar 3.dozu Turkovac olup olamayacaklarını araştırıyor.
2 doz Biontech’ten sonra 3.doz Turkovac ne zaman yaptırılır?
Biontech aşısının iki dozu 28 gün arayla yapılıyor. Yeni varyantlarının ardından iki doz Biontech olanlar 3 ay sonra hatırlatma dozu yaptırabiliyor. 2 doz Biontceh yaptıranlar 3.doz olarak Sinovac, Biontech ve 30 Aralık’tan itibaren Turkovac aşı randevusu alabilecek. 3.doz aşı tarihinizin gelip gelmediğini ise MHRS ya da ALO 182’den öğrenebilirsiniz.