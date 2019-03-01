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2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 2.

01 Mart 2019 Cuma 12:44
2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı 6 Mart’ta başlıyor.



Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı 2. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 6-10 Mart tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde yapılacak olan Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı için lansman toplantısı yapıldı. Sekapark Otelde düzenlenen programda tarım fuarının detayları konuşuldu.Gerçekleştirilen tanıtım toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğü, il ve ilçe ziraat odaları, tarım müdürlükleri, ilçe belediyeleri kırsal alan birimleri ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Tarım Kredi Kooperatifi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü, Üretici Birlik Başkanları, Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri hazır bulundu.



Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, “Bu yıl ikinci kez fuarımız kapılarını açacak. İstanbul ve Bursa gibi önemli ticaret ve sanayi merkezlerine yakınlığı nedeniyle Kocaeli, bölgeye hitap eden bir şehir. Bizim de görevimiz bu şehirde ve bölgede hizmet veren çiftçilerimizi yeni teknolojiler ile buluşturmak. Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri ve yenilikleri ilgililere topluca sunmayı hedeflediğimiz fuarımızda, tarımsal mekanizasyon, traktör, tohum, hayvancılık ve süt endüstrisine ait ekipmanlar başta olmak üzere, bölgenin ihtiyaç duyduğu tüm ekipman ve ürün grupları yer alacak” dedi.



Toplantıda, fuarda yerli ve milli tohumun üretkenliği ve öneminin katılımcılara anlatılması gerektiği vurgulandı. Kocaeli’de bulunan okullardan fuara katılım sağlayacak öğrencilerin fuarda iyi şekilde bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca fuarda çeşitli yarışmalarının gerçekleştirilmesi ve çiftçilerin ödüllendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:44
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