2 dakika içinde ağız kokusundan kurtulmak ister misiniz? Ağız kokusu sosyal hayatınızı bitirmesin! Ağız ve diş temizliği

İnsan ağzı ıslak ve sıcak olduğu için ağza giren bakteriler çok hızlı çoğalır. Bu da ağız kokusuna neden olarak iş ve sosyal hayatınızda insanlarla konuşurken karşınızdakini rahatsız ederek hoş olmayan hislere yol açabilir. Baharat, sarımsak, taze soğan yiyen kişilerin veya sigara içen kişilerin ağzında da hoş olmayan bir koku vardır. Üzerinizde hoş olmayan bir izlenim bırakabileceğinden en kısa sürede ağız kokusundan kurtulmak istersiniz. Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağzınızdaki kokuyu yok edemiyorsanız size öğreteceğimiz yöntemi mutlaka deneyin.

Ağız Kokusunu 2 Dakikada Yok Eden Bitkisel Çay

Ağız kokusunu yok eden benzer ürünler mağazalarda satılır, ancak pahalı oldukları için her zaman satın alamayabilirsiniz. Ağız kokusuna iyi gelen bu bitkisel çayı hazırlamak için ihtiyacınız olan tek şey mutfağınızdaki 5 malzemedir.

Malzemeler:

2 adet limon

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı bal

Nasıl hazırlanır?

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Limon suyunu sıkarak içerisine tarçını, balı ve kabartma tozunu ekleyin. Karışıma 1 bardak ılık suyu ekleyerek iyice çalkalayın. Ağız kokusunu yok eden bu bitkisel çayı hazırlandıktan sonra 2-3 dakika içinde için.

Tarçın ve kabartma tozu ağız kokusuna yol açan bakterileri öldürür, bal ise bakterilere karşı korur. Kabartma tozu ayrıca dişleri beyazlatmak gibi diğer bir işleve de sahiptir. Limon ise ağzınızdaki kalan bakterileri öldürerek ağız kokusundan kısa sürede kurtulmanıza yardımcı olur.



Ağız Kokusundan Kurtulmanın 8 Basit Yolu

Dişlerinizi her gün düzenli olarak fırçaladığınız halde ağız kokusu yaşamaya devam ediyorsanız aşağıda yer alan pratik tavsiyeleri uygulamayı deneyin. İşte ağız kokusundan kurtulmak için 8 basit yöntem;

1- Ağız hijyenine dikkat edin; Ağız kokusunu yok etmek için tek başına dişlerinizi fırçalamak yeterli değildir. Dişlerinizi fırçalamanın yanı sıra, dişlerinizde kalan yemek artıklarını da temizlemeniz gerekir. Bunu yapmak için diş ipi veya steril tel kullanın.

2- Dilinizi temizleyin; Dilin yıkanması, dilde çoğalabilen bakterileri yok eder. Mağazalardan dil temizlemeye yarayan dil temizleme kaşığı alın ve kullanın.

3- Sıvı tüketin; Ağız kokusunun ana nedenlerinden biri ağız kuruluğudur. Bu sebeple daima yanınızda su ve meyve suyu taşıyın.

4- Meyve yiyin; Elma ve havuç gibi sert meyve ve sebzeleri yemek de dili temizler. Yani dişlerinizi hiç fırçalayamıyorsanız, en azından sert ve sulu bir elma yemeye çalışın.

5- Ağzınızı çalkalayın; Dişlerinizi fırçalasanız ve dişleriniz arasındaki boşluğu steril bir diş ipi ile temizleseniz bile, yine de ağız bakımınızı tam olarak yapmış sayılmazsınız. Ağzınızı gargara ile çalkalamak, ağzınızdaki kalıntıları tamamen temizleyebilir ve ağız kokusunu bastırabilir.

6- Çay için; Çayda bulunan bazı elementler ağız boşluğuna yerleşen bakterilerin çoğalmasını engeller.

7- Bol bol maydanoz yiyin; Maydanozun içindeki klorofil maddesi ağız kokusunu yok eder.

8- Daha az baharatlı yiyecekler tüketin; Soğan, sarımsak ve baharatlı yiyecekler yemek ağzınızın kötü kokmasına neden olabilir.