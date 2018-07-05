2 çocuğunu öldüren cani babanın ifadesi kan dondurdu

Üsküdar'da, 22 yaşındaki Ahmet ve 21 yaşındaki Onur Güleryüz'ü çekiçle vurarak öldüren 18 yaşındaki Orçun Güleryüz'ü ise yaralayan baba Aslan Güleryüz hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Cani baba ifadesinde, "Çocukların benden olmadığını düşünüyorum. Benden değil çocuklar, bundan eminim." dedi.

SANIK AVUKATI DOSYADA GÖREV ALMAK İSTEMEDİ

Duruşmada söz alan sanık avukatı, "Ben dosyayı okudum. Etik olarak bu dosyada sanık avukatı olarak görev almak istemiyorum" dedi. Baro tarafından görevlendirilen avukatın çekilme talebini usulünce dosyaya ve baroya bildirmediğini ve sözlü olarak dile getirdiğini belirten mahkeme, avukatın davadan çekilme talebini reddetti.

"ÇOCUKLAR BENDEN DEĞİL, EMİNİM"

Sanık Aslan Güleryüz savunmasında, eşiyle 1994 yılında evlendiklerini ve 4 çocuklarının olduğunu söyleyerek, "Çocukların benden olmadığını düşünüyorum, şüpheleniyorum. Benden değil çocuklar, bundan eminim. Bu durumu Mustafa Güleryüz ağabeyime sormanızı istiyorum. Çocukların benden olmadığı lafını benim kafama sokan ağabeyimdir. Bunu eşim Songül'e sorduğumda, 'Saçmalama' dedi. Eşim Songül Manisa'ya kardeşinin yanına gideceğini söyledi ve 10 günlüğüne Manisa'ya gitti. Olay günü ve öncesi çocuklarım Ahmet, Orçun ve Onur ile aramızda hiçbir sorun veya olumsuzluk yaşanmadı" dedi.

"ŞUURUMU KAYBETTİM KAFASINA ÇEKİÇLE VURDUM"

Olay gününden önceki gece çalışan oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ün eve gelmeden yattığını söyleyen Aslan Güleryüz, "Gelen oğlum Onur benim bulunduğum odaya yatmış. Diğer oğlum Ahmet ile Orçun da ayrı bir odada yatıyordu. Ben 08.00 civarında uyandım, eşim Songül beni aradı. Ben kendisine gelmesini söyledim. Bana, '5 gün daha izin vereceksin İzmir'e geçeceğim' dedi. Ondan sonra şuurumu kaybettim. Evdeki çekici aldım, ilk olarak uyuyan oğlum Ahmet'in kafasına çekiçle vurdum.

"EŞİM BENİ TERK EDİP GİTTİ DİYE YAPTIM"

Ahmet hareketsiz kaldı, ikinci olarak hangisine vurduğumu ve daha sonra olan olayları hatırlamıyorum. Ben çocuklarımı bıçakladığımı hatırlamıyorum. Bu olayı eşim beni terkedip gitti diye yaptım" ifadelerini kullandı. Sanığın savunma yaptığı sırada ağladığı görüldü.

"OĞULLARINI ÖLDÜRDÜM DİYEREK GÜLÜYORDU"

Sanık Aslan Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz beyanında eşiyle aralarında geçimsizlik olduğunu belirterek, "Olay günü sabah 08.00'de arayarak Ahmet'i öldürdüm, Onur'u öldürdüm. Orçun yaralı diyerek gülüyordu. Şaka yaptığını sandım. Çengelköy Karakolu'nu aradım. Bana çocuklarımın yaralı olduğunu söylediler. Olayı görmedim,sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"BABAMIN KAFAMA ÇEKİÇLE VURMASIYLA UYANDIM"

Olayda yaralanan Orçun Güleryüz ise, "Babam sürekli hırsızlık yaptığı için kendisiyle tartıştığımız oluyordu. Hatta bizi kemerle dövdüğü de olmuştur. Olay gecesi ben ağabeylerim işten gelsin diye bekliyordum, babam odasına geçip yattı. Daha sonra uyumuşum. Sabahleyin babamın kafama çekiçle vurmasıyla uyandım. Bana 5-6 kere vurdu ben engellemeye çalıştım, 'yapma' diye bağırdım. Sesime babamla aynı odada yatan Onur ağabeyim geldi, engellenmek istedi. Bu kez babam ona vurmaya başladı. Ben Ahmet ağabeyimi uyandırmak için dokundum, üzerinde yorgan örtülüydü uyanmadı. Yorganı çekince kanlar içinde gördüm, babama tekme atıp kaçtım. Ahmet ağabeyim babamın bizi öldüreceğini söylediğini bana anlatmıştı" diyerek babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

"CANAVARCA HİSLE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTADADIR"

Müşteki avukatı Özgür Akkuş, "Sanığın planlı bir şekilde, canavarca hisle çocuklarını öldürdüğü ortadadır. Bu nedenle sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aslan Güleryüz'ün cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına hükmetti.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Aslan Güleryüz'ün, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan Orçun Güleryüz'e yönelik eylemlerinden dolayı ise "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.