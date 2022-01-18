2. Ceza Dairesi Başkanlığı’na Haydar Sami Kuzu yeniden seçildi

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Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığına halen görevde olan Haydar Sami Kuzu’yu seçerek görevinde devam kararı verdi.

Yargıtay 2. Caza Dairesi Başkanı Haydar Sami Kuzu Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 17.1.2022 tarihinde 2. Ceza Dairesi Başkanlığına ikinci kez seçilmiş oldu.

Haydar Sami Kuzu Kimdir?

22.01.1958 tarihinde doğmuştur. Afyon İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1981 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini asteğmen olarak yapmıştır. Konya hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kuzu; sırasıyla Niğde Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Aralık, Akmağdeni, Tosya, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı; Adalet Bakanlığı UHDİGM Tetkik Hâkimliği, Adalet Bakanlığı UHDİGM Daire Başkanlığıı ve Adalet Bakanlığı UHDİGM Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Haydar Sami Kuzu, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 16.01.2018 tarihinde ilk kez, 17.01.2022 tarihinde ikinci kez Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.