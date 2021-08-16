2. çeyrekte yüzde 23,5 büyüdü yıl sonu hedefini yükseltti

Turkcell Grubu, 2021 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artışla 8,5 milyar TL gelir elde etti. Turkcell yılın ilk 6 ayında ise yüzde 20,6’lık büyüme kaydederek 16,3 milyar TL ciroya ulaştı. FAVÖK ise ikinci çeyrekte Grup bazında yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021’in yılın ikinci çeyreğinde 617 bin yeni müşteriye daha ulaşan Turkcell, Haziran sonu itibarıyla toplam 1,3 milyon yeni müşteri ile 2019’da başlattığı “her yıl 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aşmayı başardı. İlk 6 ayda ortaya konulan başarılı operasyonel ve finansal performans nedeniyle Turkcell 2021 yılsonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2021 sonu için yaklaşık yüzde 18 gelir büyümesi, 14,3 milyar TL civarında FAVÖK’ün yanı sıra yatırımların gelirlere oranını yüzde 21-22 olarak revize ettiklerini aktaran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde salgın koşullarına rağmen 2021’de de müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk yarıyılı başarıyla yarıladık. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yılsonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum.”

Gong “Turkcell” için çaldı

Turkcell’in Borsa İstanbul’da işlem göremeye başlamasının 21. yıldönümü nedeniyle gong töreni gerçekleştirildi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, törende yaptığı konuşmada, teknolojide, dijitalleşmede, iletişimde ülke ekonomisini desteklemeyi ve ülkeye katma değer sunmayı, her adımda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Aksu, “Kuruluşumuzdan bu yana altyapımıza 50 milyar TL’lik yatırım yaptık ve bu yatırımları artırarak devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.