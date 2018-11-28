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2 cemevi yaptıran Ataşehir Belediyesi hiç cami yaptırmadı! İşte CHP belediyeciliği

CHP’li Ataşehir Belediyesi vatandaşların dini tercihlerini ve ibadet yapma özgürlüklerini görmezden gelip bir cami dahi yaptırmazken, İçerenköy Mahallesi’nde bir cemevi açtı ve başkan yardımcısı Abdullah Der’in memleketine cemevi yaptırmasına da destek verdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35
2 cemevi yaptıran Ataşehir Belediyesi hiç cami yaptırmadı! İşte CHP belediyeciliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “Belediyecilik, AK Parti’nin işidir” sözünün ne kadar isabetli olduğu Akit’in yaptığı araştırma ile tescillendi. Rezidans kraliçesi eşi ile birlikte kamu mallarının sömürüldüğü CHP’li Ataşehir Belediyesi, 6’sı bilgi evi olmak üzere sadece 16 yatırım yaparak, İstanbul’un en can alıcı ilçelerinden biri olan Ataşehir’i kaderine terk etti. Özellikle ihalelerde sınır tanımayan ve iflasın eşiğine sürüklendiğini deşifre ettiğimiz Ataşehir Belediyesi’nin; son 10 yılda faaliyet geçirdiği en lüks projesi, kendilerine belediye binası yapmak oldu. Sık sık hizmet odaklı bir belediyecilik yapmadığı ifade edilen CHP’li belediye, yoğun talepler sonucu 3 tane sağlık merkezi açmak zorunda kaldı.

Cami yaptırmadı, cemevi açtı

Milyarlık vurgunların yapıldığı CHP’li Ataşehir Belediyesi Müslümanların ibadet yapma özgürlüklerini görmezden gelip bir cami dahi yaptırmadı. İçerenköy Mahallesi’nde bir cemevi açan CHP’li belediye, başkan yardımcısı Abdullah Der’in memleketine cemevi yaptırmasına da destek verdi. Alevi dede hizmetinde bulunan Ataşehir Belediyesi, evlere özel geçici Alevi dede kadrosu bulundurdu. Evlerde dua okumaya gönderilen dedeler ise Alevilerin taleplerini karşılamak için her daim hazır bekletildi.

Sancaktepe cıvıl cıvıl oldu

CHP’li belediyeden daha düşük bütçeye sahip AK Partili Sancaktepe ise yeni bir belediye olmasına rağmen bir taraftan iftiralara yönelik kara propaganda ile mücadele etti diğer yandan ilçeye dev bir yatırım zinciri başlatarak şehre dinamizm kazandırdı. Ataşehir ile aynı dönemde ilçe olan ve aynı nüfusa sahip Sancaktape, 17 cami ve Kur’an kursunun yapımına katkı sağladı. Ülke genelindeki gelişmeler ekseninde hareket eden AK Partili Sancaktepe; vatandaşın taleplerine daima kulak vererek; 2 hastane, 24 aile sağlığı merkezi, 19 bilgi evi, 7 kültür merkezi ve bir polis noktası açtı. Cazibe merkezine dönüşen Sancaktepe’de ayrıca 2 öğrenci yurdu, 2 kent meydanı, güreş merkezi ve kurban satış ve kesim yeri aktif bir şekilde hizmete sunuldu.

CHP’nin kalesi sallanıyor

Millete hizmet yolunda usanmadan çalışan ve mahalle dokusunun bozulmamasına özen gösteren Sancaktepe Belediyesi, bilim deney merkezinin yanı sıra engelli vatandaşlarımıza yönelik engelli dinlenme evi ve kadın sağlığı merkezi de açarak hizmet halkalarını genişletti.

Akit’in elde ettiği veriler; haksız kazanç ve imar kıyağı iddialarının bitmek bilmediği Ataşehir Belediyesi’nin hiçbir alternatif proje üretemediğini gün yüzüne çıkartırken, CHP’li belediyelerin çevre belediyelerle mukayese edildiğinde içler acısı durumu da gözler önüne serildi.

Daha önce gazetemiz Akit, CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin borçlarını ödeyemediğini, son 6 yıldaki borcunun 1.5 milyar liraya yaklaştığını ortaya çıkarmıştı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Akit
  4. CHP
  5. Ataşehir Belediyesi
  6. CHP’li Ataşehir Belediyesi
  7. Abdullah Der
  8. Alevi dede hizmeti
  9. Alevi dede kadrosu
  10. AK Partili Sancaktepe
  11. Sancaktepe Belediyesi
  12. CHP’li belediyeler
  13. Kur’an kursu
  14. cami
  15. cemevi

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