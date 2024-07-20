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Aktüel 2 bin ton nehir çöpünü sandalet ve mobilyaya dönüştürdüler!
Aktüel

2 bin ton nehir çöpünü sandalet ve mobilyaya dönüştürdüler!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:50:00 -
2 bin ton nehir çöpünü sandalet ve mobilyaya dönüştürdüler!

Endonezya’nın en kirli nehirlerinden toplanan çöpler, üç kardeşin liderliğindeki bir ekibin elinde yeniden hayat buluyor. Peki, bu olağanüstü dönüşüm nasıl gerçekleşiyor?

Endonezya’nın en kirli nehirlerinden toplanan çöpler, üç kardeşin liderliğindeki bir ekibin elinde yeniden hayat buluyor. Peki, bu olağanüstü dönüşüm nasıl gerçekleşiyor?
Endonezya, dünyanın en kirli nehirlerine ev sahipliği yapıyor ve bu kirliliği temizlemek için zamana karşı yarışan bir ekip var.

Sungai Watch adlı kâr amacı gütmeyen kuruluş, Bali ve Doğu Cava'da dört yılda 2.000 tondan fazla çöp temizledi. Peki bu süreci nasıl başarıyla tamamladılar?
Gary, Sam ve Kelly isimli üç kardeş, 2020 yılında Sungai Watch'u kurarak çöpleri toplama ve geri dönüştürme misyonuyla yola çıktılar.

Bali'de çocukluklarını geçiren kardeşler, adanın güzelliklerini koruma amacıyla bu işe giriştiler. "Bali, 20 yıl önce cennet gibiydi şimdi ise plastikle kaplı bir ada." diyorlar.

Ekip, her gün nehirlerden plastik atıkları toplamak için 30 kişilik bir ekiple çalışıyor. Toplanan çöpler, 9 farklı ayıklama merkezine götürülerek 30 farklı kategoriye ayrılıyor.

En geri dönüştürülebilir olanlar, geri dönüşüm tesislerine satılıyor. Ancak geri dönüşüm oranı sadece %33 olduğundan, ekip kalan atıkları yaratıcı yöntemlerle yeniden kullanmaya karar verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

En büyük plastik atıklarından biri olan eski sandaletler, Indosol isimli bir firma ile iş birliği yapılarak yeni sandaletlere dönüştürülüyor.

Geri dönüştürülmüş sandalet materyali orta tabanda, geri dönüştürülmüş polyester kayışlar ise üst kısımda kullanılıyor. Aynı zamanda, kardeşler 2024 yılında Sungai Design adlı yeni bir şirket kurarak plastik poşetlerden mobilya üretmeye başladılar.

Her ne kadar 2.000 ton çöp toplasalar da bu atıkların %40'ı çok bozulmuş durumda ve çöplüklere gönderiliyor. Topladıkları veriler, Endonezya'nın yıllık 7 milyon metrik ton plastik atık ürettiğini ve bunun yarısından fazlasının yanlış yönetildiğini gösteriyor.

Gary, Sam ve Kelly'nin liderliğindeki Sungai Watch, Bali ve Doğu Cava'daki nehirlerden toplanan çöpleri yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürerek çevresel ve ekonomik dönüşüm sağlıyor.

Süreç, çöpün sadece çöp olmadığını doğru yöntemlerle değerlendirildiğinde büyük bir değer taşıdığını gösteriyor.

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