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Gündem 2 bin 822 düzensiz göçmen için sınırdışı işlemi: 33 ilde 47 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
Gündem

2 bin 822 düzensiz göçmen için sınırdışı işlemi: 33 ilde 47 göçmen kaçakçısı tutuklandı!

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33 ilde “Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele” kapsamında Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Nefes kesen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 33 ilde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi” bilgisi aktarıldı.

2 BİN 822 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI!

Bakanlık açıklamasında ayrıca, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” mesajına yer verildi.

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