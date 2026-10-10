2 bin 822 düzensiz göçmen için sınırdışı işlemi: 33 ilde 47 göçmen kaçakçısı tutuklandı!

Nefes kesen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 33 ilde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi” bilgisi aktarıldı.

2 BİN 822 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI!

Bakanlık açıklamasında ayrıca, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” mesajına yer verildi.