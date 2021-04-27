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Dünya 2 bin 500 tonluk yük gemisi alabora oldu
Dünya

2 bin 500 tonluk yük gemisi alabora oldu

Vietnam'da Ho Chi Minh limanından yola çıkan 2 bin 500 tonluk yük gemisinin alabora oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 01:27:00 -
2 bin 500 tonluk yük gemisi alabora oldu

Vietnam'ın Ho Chi Minh (HCMC) kentinde yer alan Ho Chi Minh Limanında ALICA adlı 2 bin 500 tonluk Moğolistan bandıralı yük gemisi alabora oldu. HCMC Denizcilik İdaresi tarafından yapılan açıklamada, üzerinde toplam 54 konteyner bulunan ve Endonezya'ya gitmek üzere yola çıkan 72 metre uzunluğundaki geminin alabora olmasının ardından üzerindeki konteynerlerden 18'nin suya düştüğü ifade edildi. Gemiden düşen konteynerlerden bazılarının Soai Rap nehrinin sularına gömüldüğünü belirten İdare, bazı konteynerlerin ise suyun üzerinde kalarak akıntıya kapıldığını kaydetti. İdare ayrıca, alabora olan geminin bir kısmının yanaşma halatları sayesinde suyun üzerinde kalarak yan yattığını ifade etti.

Yaşanan olayın ardından limana giren ve çıkan diğer gemilere güvenlik önlemleri nedenleriyle alternatif rotaları kullanma talimatı veren Denizcilik İdaresi, batan konteynerlerin kurtarılması adına arama çalışmaları başlatıldığını belirtti. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade eden İdare, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan 2019 yılında Vietnam'da yer alan Nha Be Bölgesi'nin Long Tay Nehri'nde, 285'in üzerinde konteyner taşıyan başka bir gemi daha alabora olmuştu. Yaşanan olayın ardından yetkililer tarafından, Nehir'e dökülen yaklaşık 150 ton petrolün kaldırılması ve zarar gören geminin kurtarılması yaklaşık 1 ay sürmüştü.

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