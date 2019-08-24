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2 bin 300 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid, Bolu’dan başlıyor

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı’ndan başlayıp, 2 bin 300 kilometrelik rotanın ardından tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe’de sona erecek olan Transanatolia Rally Raid’in tanıtım toplantısı yapıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:40
2 bin 300 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid, Bolu’dan başlıyor

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı’ndan başlayıp, 2 bin 300 kilometrelik rotanın ardından tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe’de sona erecek olan Transanatolia Rally Raid’in tanıtım toplantısı yapıldı.


Bu yıl 9’uncusu düzenlecek olan Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın en büyük 6’ıncı rallisi olan TransAnatolia Rally Raid, 20’ye yakın ülkeden, 150’ye yakın yerli ve yabancı ralli sporunun uluslararası isimlerinin katılımıyla Bolu’nun doğa harikası Abant’tan başlıyor. Yarın başlayacak rallinin ilk gününde ralliciler Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu, 2’inci gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu, 3’üncü gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4’üncü gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5’inci gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6’ncı gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7’nci gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu katedecek. Toplam 2 bin 300 kilometrelik rota üzerinde ralliciler, enduro sınıfı arazi motorsikletleri, 4x4 ve 6x6 arazi araçları, ATV vekamyonlar dört ayrı kategoride ve bir arada yol dışı etaplarda mücadele edecek.


Yarın başlayacak zorlu yarış öncesi rallinin tanıtım toplantısı Transanatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, Transanatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, General Tire Toptan Kanal ve İhracat Satış Müdürü Hüseyin İşsever, 2017 otomobil kategorisinde 2 kez birincilik kazanan yarışçı Mert Becce, Transanatolia yarışcısı Sertaç Tatar ve KTM Türkiye Genel Müdürü ve Transanatolia motosiklet yarışcısı Selçuk Bektaş’ın katımıyla Abant Tabiat Parkı’nda bulunan bir otelde yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Bu yarış, her türlü arazi aracı, motosikletler, otomobiller ve kamyonların katıldığı uzun soluklu strateji ağırlıklı bir yarış. Motor sporlarının maratonlarından biri. Sadece hızlı olmak yetmiyor, dayanıklı olmak da gerekiyor. Hem ürün hem pilotlar için bu böyle. Aynı zamanda çok ciddi navigasyon ve strateji yarışı. Bunlardan sonra hız geliyor. Çünkü çok hızlı olup çok kaybolanların derece yapması pek mümkün değil” dedi.


Büyükpınar, bu yıl ilk defa FIA Cross Country şampiyonasına aday olduklarını belirterek, “Adaylığımız bu sürecin sonunda kabul edilirse Türkiye’nin ikinci bir Uluslararası Otomobil Federasyonu desteklediği ve şampiyonası olduğu bir yarış haline gelecek. Şuanda bu kategoride dünyada 4 tane yarış var. Biz de 5’incisi olmak yolundayız” şeklinde konuştu.


Toplantıda ayrıca TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen de rota ve yarış hakkında katılımcılara bilgi verdi.


Yarın başlayacak olan yarışların 31 Ağustos’ta Göbeklitepe’de tamamlanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:40
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