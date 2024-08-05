  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanrıverdi paşaya rahmet, müfterilere hidayet dileği ile!

Türkiye'de dev şirketlerin vergi ödemediği ortaya çıkmıştı! Coca Cola hakkında karar çıktı: 6 milyar dolar...

Netanyahu, arkasındaki 3 ülkeyi açıkladı!

O ülke Yunanistan'a baskı yapıp savaş gemilerini bölgeden çekti: Türk sahasına girin, kabloları döşeyin

Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da kumar oynadılar kabusa uyandılar

İsrail'i korku saldı! Lübnan sınırında olağanüstü savaş hazırlığı

Akıl alır gibi değil! ABD ve İranlı yetkililerin gizli bir toplantıda bir araya geldiği iddia edildi

Çin ile internetten alışveriş yapanlar “Gerekli kararları aldık, yakında göreceksiniz" Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar

5 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

5 Ağustos 1826: Şânîzâde Mehmed Atâ’ullâh'in vefatı (Vakanüvist)
Yaşam 2 bin 200 rakımda görüntülendi!
Yaşam

2 bin 200 rakımda görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 12:19:00 -

Malatya'da 2 bin 200 rakımda nesli tükenme tehlikesinde olan 'Arap tavşanı' görüntülendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listeye alınan "Arap tavşanı" görüntülendi.

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi 2 bin 200 rakımdaki Birlik Yaylası'nda kamp yapan bir grup doğasever nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listeye alınan "Arap tavşanı" görüntüledi.

Nesli tükenme tehlikesinde olan ve çok nadir görüntülenen fare ile kanguruya da benzetilen Arap Tavşanı doğa severlerin kamp alanına gelerek burada bir süre kampçılarla vakit geçirdi.

Kamp katılımcılarının "Top Kuyruk" adını verdiği tavşan geceyi kampçılarla birlikte yeni yaptığı yuvasında geçirirken, sabah saatlerinde ise yakılan kamp ateşinin başında bir süre ısındığı gözlemlendi.

Yaşadığı üzüntüyü bu sözlerle anlattı: Bunu yaptıklarında canımdan et koparıyorlar
Yaşadığı üzüntüyü bu sözlerle anlattı: Bunu yaptıklarında canımdan et koparıyorlar

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşadığı üzüntüyü bu sözlerle anlattı: Bunu yaptıklarında canımdan et koparıyorlar

O ilimizde TOKİ konutları yükseliyor
O ilimizde TOKİ konutları yükseliyor

Yaşam

O ilimizde TOKİ konutları yükseliyor

Bile bile ölüme kulaç attı
Bile bile ölüme kulaç attı

Yaşam

Bile bile ölüme kulaç attı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23