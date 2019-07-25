Bağırsak ve karaciğer arterlerinde (damarlarında) tıkanıklık olan ancak bir türlü tedavi edilemeyen hasta, Elazığ’da Kronik Total Oklüzyon (KTO) yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşarak 2 ay sonra ilk kez yemek yedi.

Diyarbakır’da yaşayan 4 çocuk ve 6 torun sahibi 62 yaşındaki Raşit Tamar, 2011 yılından bu yana çeşitli hastalıklardan dolayı birden çok ameliyat geçirdi. En son bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da tedavi oldu. Yüzde 100 bağırsak tıkanıklığı teşhisi konulan Tamar, anjiyo oldu ancak tamamen tıkalı olan damarları açılamadı. Bunun üzerine araştırmalara giren Tamar, Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı’yı bularak iletişime geçti. Yapılan tetkikler sonucunda Prof. Dr. Dağlı ve ekibi tarafından KTO yöntemiyle tedavi edilen Tamar, sağlığına kavuşarak 2 ay sonra ilk kez yemek yiyebildi.

"Yemeklerin tadını çok özlemişim"

Ameliyattan 2 ay öncesine kadar hiçbir şey yiyemediğini dile getiren 62 yaşındaki Raşit Tamar, “Önceden yürüyemiyordum, kalbim sıkışıyordu. Hasta olduğum süreçte 2 ay boyunca yemek yiyemedim. Hocamızı internetten araştırarak öğrendim, daha sonra kendisiyle konuştum. Anjiyo ameliyatı olduğum için 1 hafta sonra gelmemi istedi. 1 hafta bekledikten sonra Necati hocam beni ameliyata aldı. Başarılı bir ameliyat geçirdim. 2 aydır bağırsaklarımda sorun vardı. Yemek yediğim zaman sürekli kusuyordum. Artık çok rahatım. Nefes alabiliyorum, kahvaltı yapabiliyorum. Yemeklerin tadını çok özlemişim” dedi.

Damarlarındaki tıkanıklık 90 dakikada açıldı

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Necati Dağlı ise, “Hastamız hastanemize yüzde 100 kireç tutmuş (KTO) bağırsak tıkanıklığı şikayeti ile geldi. Bu vakaların yüzde 90’lık tıkanıkları bile çok zorlu şekilde açılır. Raşit Bey’de ise yüzde 100 damar tıkanıklığı söz konusuydu. Yüzde 100 damar tıkanıklığı, en az 6 ay ile 5 yıl gibi uzun süreli bir geçmişe dayanmaktadır. Hastamız uzun zamandır su dahi içemiyordu. Karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri vardı. Hem karaciğer ile dalağı besleyen damarı hem de bağırsağı besleyen damarı yüzde 100 oranında tıkalıydı. Bağırsak damarı normal tellerle açılamayacak derecede kireç tutmuştu. Bu nedenle bu hastamıza kalp damarlarında uyguladığımız Kronik Total Oklüzyon tekniğini uygulayarak operasyonu çok riskli olmasına rağmen anjiyo ile tıkanıklığı açma kararı aldık. Hastamızı ameliyata aldık. Yaklaşık 90 dakika süren bir işlem sonrasında birçok özel geliştirilmiş tel ve ekipmanla damarına girdik. Kalp ameliyatlarında küçük çaplı kullandığımız balonları kullanarak önce küçük bir genişletme işlemi yaptık, daha sonra da yaklaşık 7 santimlik stentlerle damarlarını açtık. İşlemi koldan yaptık, bağırsak damarlarını tamamen ameliyatsız şekilde 90 dakikalık bir yöntemle açıp hastamızı şifasına kavuşturduk” diye konuştu.