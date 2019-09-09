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2. ANFAŞ Spor Turkey sona erdi

Sporun geniş ve kapsamlı alanında yer alan profesyonelleri tek çatı altında buluşturan organizasyon ANFAŞ SporTurkey, spora gönül vermiş her yaştan insanı 4-8 Eylül tarihleri arasında, 2.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:20
2. ANFAŞ Spor Turkey sona erdi

Sporun geniş ve kapsamlı alanında yer alan profesyonelleri tek çatı altında buluşturan organizasyon ANFAŞ SporTurkey, spora gönül vermiş her yaştan insanı 4-8 Eylül tarihleri arasında, 2.ANFAŞ Spor Turkey ile ağırladı.


Bu yıl ikincisi düzenlenen, ANFAŞ Spor Ekipmanları Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı sona erdi. ANFAŞ Expo Center’da gerçekleştirilen fuar; birçok sportif aktiviteye ev sahipliği yaptı. Toplamda 6 bin 213 kişinin ziyaret ettiği fuara, 18 ülkeden 190 marka katılımcısı geldi. Spor ürünleri, ekipmanları, takviye ürünleri, organik gıdalar ve spor giyim markaları fuarda ürünlerini sergiledi. Sektörel buluşmalara, iş ortaklıklarına ve bağlantılara da ortam sunan fuara ziyaretçi ilgisi de yoğun oldu. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri ve vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi antrenör vize gelişim semineri ve yeterlilik belgesi toplantısı düzenlendi.


ANFAŞ Spor Turkey bünyesinde, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından; ritmik jimnastik gösterisi, masa tenisi Antalya’nın enleri turnuvası, dart katılımcı turnuvası, robotik kodlama ve uygulama, ebru, kaligrafi, okçuluk, bilek güreşi, zumba, halat çekme, mini golf gibi birbirinden renkli faaliyetler de gerçekleştirildi. Ne yersen osun kuralıyla insanlara sağlıklı beslenme adına yol gösteren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL ANFAŞ Spor Turkey’in konuğu oldu ve sağlıklı beslenmenin önemli detayları ve püf noktaları hakkında ziyaretçilere seminerler verdi.


ANFAŞ Yönetim KuruluBaşkanı Ali Bıdı, Spor Turkey fuarı ile birlikte spora gönül veren herkesi ortak bir paydada buluşturduklarını, bu paydayı profesyonel bir zemine yerleştirip daha da kaliteli hale getirmek amacında olduklarını ve sağlık için gereken öncelikleri, SporTurkey fuarı ile bir bütün haline getirdiklerini söyledi. Toplam 5 gün süren fuarda, sağlık ve spor üzerine yoğunlaşarak etkinlikler ve programların gerçekleştiğini belirtti.


Spor Turkey Fuarı kapsamında ayrıca 7 Eylül Dünya DMD Kas Hastalıkları Farkındalık Günü sebebiyle ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe; ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katılım sağladı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:20
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