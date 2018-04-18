2 adet aspirini ezip karıştırdığınızda...Sonuca inanamayacaksınız!

Genellikle kepek oluşumunda insanlar hemen şampuanlarını değiştirmektedir. Fakat bunu yapmadan önce yapmanız gereken ve doğal birkaç yol mevcuttur. Kepek oluşumunun en büyük nedeni,saçdiplerinizdeki ölü derilerin pul pul dökülmeye başlamasıdır. Hem görüntü hem de özgüven açısından kötü olan bu durumu artık atlatabilirsiniz.

TEMİZLİK

Saçınızı sürekli temiz tutmalısınız. Özellikle her gün yıkayarak ölü derilerden ayıklamalı ve dökülmelerinin önüne geçmelisiniz. Bunu yaparken kendi şampuanınızın yanında kepek önleyici şampuanları da kullanabilirsiniz.

ŞAMPUAN

Saçınızı yıkarken şampuan kullanımı çok önemlidir. Saçınıza şampuanı sürdüğünüz anda yavaş bir şekilde masaj yaparak saçınızın her bölümüne yayın ve hemen durulamayın. Şampuan saçınızda en az 5 dakika boyunca kaldıktan sonra durulamanız önerilmektedir.

TARAK

Duştan çıktıktan sonra size ait olan biri tarak yardımıyla saçlarınızı taramalısınız. Özellikle saçınızı yukardan aşağıya doğru taradığınız için yukarıda oluşan doğal yağların,saç uçlarına dağıtılmasını sağlayarak saçınızın kurumasının önüne geçebilirsiniz.

STRES

Kepek oluşumunda stresin etkisinin olduğunu biliyor muydunuz? Eğer stresli bir döneminizden geçiyorsanız ve kepek oluşumu söz konusuysa sizi strese sokan ortamlardan uzaklaşmanız gerekmektedir.

YOĞURT

Duştan çıktıktan sonra saçınızı güzelce durulayıp kurulamanız gerekmektedir. Bir kâse yoğurdu saç derilerinize masaj yaparak sürebilirsiniz. Daha sonrasında saçınızı tekrar yıkamanız önerilmektedir.

ASPİRİN

İki adet aspirini ezerek ufalanmasını sağlayabilir ve kullandığınız şampuanın içine dökebilirsiniz. Şampuan kabını güzelce sallayarak karıştırabilirsiniz ve saçınıza duş esnasında bu karışımı sürerek temizleyebilirsiniz. Bunu yaparken de şampuanı durulamadan önce 3 ya da 5 dakika saçınızda bekletmeniz önerilmektedir.

KARBONAT

Bir tatlı kaşığı karbonatı şampuanınıza ekleyerek yeni bir karışım elde edebilirsiniz ve duş esnasında bu karışımı saçınıza sürebilirsiniz.

KEPEK MASKESİ

Hepsinden bir yemek kaşığı olacak şekilde zeytinyağı, yoğurt, bal ve Hindistan cevizi yağını karıştırarak bu maske karışımını saçınıza sürebilirsiniz. Daha sonrasında da şampuanınızla temizleyebilirsiniz.