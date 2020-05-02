2. Abdülhamid'in torunundan koronavirüs ilacı müjdesi

Eski Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, koronavirüs salgınında Osmanlı tıbbı ile koronavirüs ilacı için çalışma yaptıklarını öne sürdü.

Son Osmanlı Padişahları arasında yer alan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından koronavirüs ilacı iddiasında bulundu. Kendisini şehzade olarak tanımlayan Kayıhanoğlu, koronavirüs tedavisi üzerinde çalıştıklarını öne sürdü, Osmanlı tıbbından faydalanarak ilaç çalışması yürüttüklerini iddia etti.

İlacın “Sadece virüse değil birçok hastalığa deva olacağını” öne süren Osmanoğlu, sosyal medyada yayınlanan videoda şunları söyledi:

“Üzerimizde olan Kovid musibetten bahsetmek istiyorum. Şimdi bunlar ilk defa söylenecek. Osmanlı tıbbında olan ilaçlarla vs şimdi bizim dostlarımız uğraşıyorlar. Tabii biz şimdi ismini veremiyoruz. İlerleyen zamanlarda çalışmaların ne kadar yol katettiğini göreceğiz. Sadece virüsle ilgili değil bir çok hastalığa deva olan Osmanlı ile alakalı bu ilacı inşallah sizlere aktaracağız. Tabii aşama aşama gidiyor. Osmanlı’da tıbbı nebevi derlerdi. Dostlarımız şu anda üzerinde çalışıyor. Basamak basamak bunları göreceğiz. Şu an için ismini vermemiz doğru değil. Tabii önce testleri var. Ondan sonra inşallah hem millete hem ümmete yardımımız olur diye düşünüyor.”