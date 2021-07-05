1.sınıf okul kayıtları nasıl yapılacak? 1.sınıf kayıtları gerekli belgeler hangileri?

Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca veli, çocuklarının gideceği okulu merak etmeye başladı. Beklenen haber Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi ve e kayıt sonuçları yayımlandı. 1.sınıf kaydı nasıl sorgulanır?

1.sınıf okul kayıtları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanıyor. Veliler, e-devlet kapısı sisteminden; “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.

Arzu eden veliler e okul sistemine girip ‘e-Kayıt İşlemleri’ başlığına tıklayarak e devlete yönlendirilebilir. Veliler kendi e devlet şifreleri ve TC kimlikleriyle çocuğunun kayıt olacağı okulu öğrenebilir. Okul kayıtları 12 Temmuz’da başlayacak. Çocuğunuzun kaydının düştüğü okulu arayarak kayıt tarihleriyle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

1. SINIF KAYIT SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

1.sınıf kayıtları gerekli belgeler hangileri?

1.sınıf kayıtları için okula gidecek olarak veliler hangi belgeleri yanlarında bulundurmaları gerektiğini araştırıyor. 1. Sınıf kayıtları için istenilen belgeler şöyle:

Öğrenci ve Velinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Muhtarlıktan Alınacak Aile Sicil Beyannamesi.

Anne Baba ayrı ise Velayet Belgesi

Veli adına, 6 ay öncesinin elektrik ve su faturası