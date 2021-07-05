  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte yeni haftaya artışla başlayan dolarda son durum
ABD askerleri de bulunuyor! Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı
Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Nijerya’da saldırı! Onlarca öğrenci kaçırıldı
Eğitim 1.sınıf okul kayıtları nasıl yapılacak? 1.sınıf kayıtları gerekli belgeler hangileri?
Eğitim

1.sınıf okul kayıtları nasıl yapılacak? 1.sınıf kayıtları gerekli belgeler hangileri?

1.sınıf kayıtları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı e kayıtların tamamlandığını duyurdu. Bu yıl çocukları 1.sınıfa başlayacak olan veliler ne zaman nasıl kayıt işlemlerinin yapılacağını merak ediyor. Okul kayıtları online mı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 15:42:00 -
1.sınıf okul kayıtları nasıl yapılacak? 1.sınıf kayıtları gerekli belgeler hangileri?

Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca veli, çocuklarının gideceği okulu merak etmeye başladı. Beklenen haber Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi ve e kayıt sonuçları yayımlandı. 1.sınıf kaydı nasıl sorgulanır?

1.sınıf okul kayıtları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanıyor. Veliler, e-devlet kapısı sisteminden; “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.

Arzu eden veliler e okul sistemine girip ‘e-Kayıt İşlemleri’ başlığına tıklayarak e devlete yönlendirilebilir. Veliler kendi e devlet şifreleri ve TC kimlikleriyle çocuğunun kayıt olacağı okulu öğrenebilir. Okul kayıtları 12 Temmuz’da başlayacak. Çocuğunuzun kaydının düştüğü okulu arayarak kayıt tarihleriyle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

1. SINIF KAYIT SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

1.sınıf kayıtları gerekli belgeler hangileri?

1.sınıf kayıtları için okula gidecek olarak veliler hangi belgeleri yanlarında bulundurmaları gerektiğini araştırıyor. 1. Sınıf kayıtları için istenilen belgeler şöyle:

Öğrenci ve Velinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Muhtarlıktan Alınacak Aile Sicil Beyannamesi.

Anne Baba ayrı ise Velayet Belgesi

Veli adına, 6 ay öncesinin elektrik ve su faturası

Anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021
Anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021

Eğitim

Anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay