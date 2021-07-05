1.sınıf kayıt işlemleri | Milyonlarca çocuk 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1.sınıfa başlayacak. Aileler, çocuklarının hangi okula kayıt olacağını nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 1.sınıf kayıtları ne zaman nereden yapılıyor?

1. sınıf kayıt sorgulama nereden yapılacak MEB 1. sınıf kayıt sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı e kayıtların tamamlandığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanıyor. Veliler, e-devlet kapısı sisteminden; “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.

E Okul anasayfasına giriş yaptığınızda, “2021-2022 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu adres bilginize göre Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf veya Ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırmanız gereken okulu görmek için Tıklayınız” ifadesi ile karşılaşacaksınız. Bu ekrana tıklandığında sistem e devlete bağlanacak. Veli kendi TC kimlik numarası ve e devlet şifresiyle çocuğunun e kayıt sorgulama işlemini hızlıca yapabiliyor.

E KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ