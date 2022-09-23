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Spor 1.Lig'de bu hafta maç var mı? TFF 1.Lig puan durumu haftanın maçları:
Spor

1.Lig'de bu hafta maç var mı? TFF 1.Lig puan durumu haftanın maçları:

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle 1.Lig'e ara verilip verilmediği merak ediliyor. Peki, bu hafta 1.Lig'de kimin maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-09-23 20:20:00 -
1.Lig'de bu hafta maç var mı? TFF 1.Lig puan durumu haftanın maçları:

Futbolseverler bu hafta liglerde maç oynanıp oynanmayacağını merak ediyor. Peki, 1.Lig'de 7.hafta maçları ne zaman?

1.Lig'de bu hafta maç var mı? TFF 1.Lig puan durumu haftanın maçları:

1.Lig maçlarına Uluslar Ligi sebebiyle ara verildi. 1.Lig'de 7.hafta maçları 1 Ekim Cumartesi günü oynanmaya başlayacak. İşte, 7.hafta maçları:

1 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor-Göztepe

16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor

19.00 Altay-Eyüpspor

19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor

2 Ekim Pazar

13.30 Manisa Fk-Adanaspor

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor

16.00 Boluspor-Tuzlaspor

19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü  

3 Ekim Pazartesi

20.00 Erzurumspor Fk-Altaş Denizlispor

Haftayı Bay Geçen Takım: Gençlerbirliği

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