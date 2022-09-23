1.Lig'de bu hafta maç var mı? TFF 1.Lig puan durumu haftanın maçları:
UEFA Uluslar Ligi sebebiyle 1.Lig'e ara verilip verilmediği merak ediliyor. Peki, bu hafta 1.Lig'de kimin maçları var?
Futbolseverler bu hafta liglerde maç oynanıp oynanmayacağını merak ediyor. Peki, 1.Lig'de 7.hafta maçları ne zaman?
1.Lig'de bu hafta maç var mı? TFF 1.Lig puan durumu haftanın maçları:
1.Lig maçlarına Uluslar Ligi sebebiyle ara verildi. 1.Lig'de 7.hafta maçları 1 Ekim Cumartesi günü oynanmaya başlayacak. İşte, 7.hafta maçları:
1 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor-Göztepe
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor
19.00 Altay-Eyüpspor
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor
2 Ekim Pazar
13.30 Manisa Fk-Adanaspor
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor
16.00 Boluspor-Tuzlaspor
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü
3 Ekim Pazartesi
20.00 Erzurumspor Fk-Altaş Denizlispor
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