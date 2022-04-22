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Spor 1.Lig’de bu hafta hangi maçlar var? 1.Lig 34.hafta maçları
Spor

1.Lig’de bu hafta hangi maçlar var? 1.Lig 34.hafta maçları

1.Lig puan durumu | 1.Lig’de heyecan 34.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise bu hafta hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu hangi takımların maçları var? Haftanın maçları:

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:31:00 -
1.Lig’de bu hafta hangi maçlar var? 1.Lig 34.hafta maçları

1.Lig’de 34.haftaheyecanı 23 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu hafta kimlerin maçı var?

1.Lig’de bu hafta hangi maçlar var? 1.Lig 34.hafta maçları

Süper Lig için son 5 haftaya avantajlı giren maç fazlasına sahip 63 puanlı MKE Ankaragücü ile 60 puana sahip ikinci Bereket Sigorta Ümraniyespor'u takip eden 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor, 54 puana sahip İstanbulspor ve 51'er puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Eyüpspor play-off barajında bulunuyor.

Maç fazlası bulunan 46 puanlı 7. sıradaki Manisa FK, play-off için maçlarını kazanıp, rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Toplam 4 ekibin veda edeceği 1. Lig'den ilk düşen takım Balıkesirspor olmuştu. Bursaspor'un 32 puanla rakiplerine oranla dezavantajlı girdiği son 5 hafta öncesinde 37'şer puanlı Kocaelispor ile NasaDoge Menemenspor da düşme hattında bulunuyor.

Bu takımların üzerinde 38'er puanlı Beypiliç Boluspor ile Ankara Keçiörengücü, 39'ar puanlı Altaş Denizlispor ve Gençlerbirliği yer alıyor.

Son 7 maçında mağlup olmayan ve puanını 41'e yükselten Altınordu maç fazlasıyla bu takımların üzerinde bulunuyor.

1.Lig 34.hafta

23 Nisan Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor

20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor

24 Nisan Pazar

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor

16.00 Kocaelispor-Manisa FK

20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü

25 Nisan Pazartesi

14.30 Tuzlaspor-Adanaspor

20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu

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