1.Lig puan durumu 3 Ekim Pazartesi
1.Lig’de 7.hafta BB Erzurumspor-Denizlispor maçıyla noktalandı. Peki, 1.Lig’de lider kim? TFF 1.Lig puan durumu:
1.Lig’de 7.hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında BB Erzurumspor ile Denizlispor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç sona erdi.
1.Lig puan durumu 3 Ekim Pazartesi
Pendikspor-Göztepe: 3-0
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Altay-Eyüpspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Bodrumspor: 2-0
Manisa FK-Adanaspor:3-2
Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 0-0
Boluspor-Tuzlaspor: 0-0
Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 1-4
Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: 1-0