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Spor 1.Lig puan durumu 3 Ekim Pazartesi
Spor

1.Lig puan durumu 3 Ekim Pazartesi

1.Lig’de 7.hafta BB Erzurumspor-Denizlispor maçıyla noktalandı. Peki, 1.Lig’de lider kim? TFF 1.Lig puan durumu:

Yeniakit Publisher
2022-10-03 22:41:00 -
1.Lig puan durumu 3 Ekim Pazartesi

1.Lig’de 7.hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında BB Erzurumspor ile Denizlispor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç sona erdi.

1.Lig puan durumu 3 Ekim Pazartesi

Pendikspor-Göztepe:   3-0

Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor:                3-1

Altay-Eyüpspor:               0-0

Çaykur Rizespor-Bodrumspor:  2-0

Manisa FK-Adanaspor:3-2

Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor:              0-0

Boluspor-Tuzlaspor:       0-0

Altınordu-Ankara Keçiörengücü:             1-4

Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor:          1-0

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