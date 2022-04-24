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Spor 1.Lig puan durumu 24 Nisan | 1.Lig’de lider kim?
Spor

1.Lig puan durumu 24 Nisan | 1.Lig’de lider kim?

1.Lig’de 34.hafta heyecanı 25 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Pazar günü maçlarının tamamlanmasıyla birlikte pek çok kişi oluşan puan durumu ve alınan sonuçları incelemeye başladı. Peki, 1.Lig'de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-04-24 22:44:00 -
1.Lig puan durumu 24 Nisan | 1.Lig’de lider kim?

1.Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise 34.hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

1.Lig puan durumu 24 Nisan | 1.Lig’de lider kim?

34.hafta sonuçları

Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor:    2-0

Bursaspor-Altaş Denizlispor:       1-0

Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor:            0-2

Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor:              1-0

Kocaelispor-Manisa FK:2-1

İstanbulspor-BB Erzurumspor: 1-2

Balıkesirspor-MKE Ankaragücü:0-2

25 Nisan Pazartesi:

14.30 Tuzlaspor-Adanaspor

20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu

1.Lig 35.hafta

1 Mayıs Pazar

16.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor

16.00 Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü

16.00 Eyüpspor-İstanbulspor

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği

16.00 Manisa FK-Bursaspor

16.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor

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