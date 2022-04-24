1.Lig puan durumu 24 Nisan | 1.Lig’de lider kim?
1.Lig’de 34.hafta heyecanı 25 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Pazar günü maçlarının tamamlanmasıyla birlikte pek çok kişi oluşan puan durumu ve alınan sonuçları incelemeye başladı. Peki, 1.Lig'de lider kim?
1.Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise 34.hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
1.Lig puan durumu 24 Nisan | 1.Lig’de lider kim?
34.hafta sonuçları
Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0
Bursaspor-Altaş Denizlispor: 1-0
Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor: 1-0
Kocaelispor-Manisa FK:2-1
İstanbulspor-BB Erzurumspor: 1-2
Balıkesirspor-MKE Ankaragücü:0-2
25 Nisan Pazartesi:
14.30 Tuzlaspor-Adanaspor
20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu
1.Lig 35.hafta
1 Mayıs Pazar
16.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor
16.00 Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü
16.00 Eyüpspor-İstanbulspor
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği
16.00 Manisa FK-Bursaspor
16.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor