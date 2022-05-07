Futbolseverler Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek diğer takımın hangisi olacağını merak ediyor. Peki, 1.Lig maçları ne zaman hangi gün?

1.Lig haftanın maçları? Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu mu?

Süper Lig’e yükselecek olan üçüncü takım play-off maçları sonunda belli olacak. Ligin normal süresini 3., 4.,5. ve 6.sırada tamamlayan ekipler arasında oynanacak. 2021 - 2022 Sezonu Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmaları programı şöyle:

Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba

Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar

Final: 2 Haziran Perşembe

36. hafta maçları öncesi 57'şer puana sahip İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off oynamayı garantiledi. Bu iki takımın dışında 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 51 puanlı Eyüpspor, son 3 haftaya play-off için avantajlı durumda girdi.

Eyüpspor'un 4 puan gerisindeki Yılport Samsunspor'un yanı sıra 46 puanda olan Tuzlaspor ile maç fazlası ile aynı puana sahip Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Yarın Eyüpspor'u konuk edecek Tuzlaspor, rakibine mağlup olduğu takdirde play-off umutlarını yitirecek.

36.hafta

8 Mayıs Pazar

16.00 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor

16.00 Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor

16.00 Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor

16.00 Kocaelispor-Altınordu

16.00 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK

16.00 İstanbulspor-Adanaspor

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor