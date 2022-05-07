1.Lig haftanın maçları? Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu mu?
1.Lig'de bitime üç hafta kala Ankaragücü ve Ümraniyespor isimlerini Süper Lig'e yazdırdı. Bir üst lige çıkacak olan üçüncü takımın hangisi olacağı ise merak konusu. Peki, 1.Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 1.Lig puan durumu güncel
Futbolseverler Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek diğer takımın hangisi olacağını merak ediyor. Peki, 1.Lig maçları ne zaman hangi gün?
1.Lig haftanın maçları? Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu mu?
Süper Lig’e yükselecek olan üçüncü takım play-off maçları sonunda belli olacak. Ligin normal süresini 3., 4.,5. ve 6.sırada tamamlayan ekipler arasında oynanacak. 2021 - 2022 Sezonu Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmaları programı şöyle:
Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba
Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar
Final: 2 Haziran Perşembe
36. hafta maçları öncesi 57'şer puana sahip İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off oynamayı garantiledi. Bu iki takımın dışında 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 51 puanlı Eyüpspor, son 3 haftaya play-off için avantajlı durumda girdi.
Eyüpspor'un 4 puan gerisindeki Yılport Samsunspor'un yanı sıra 46 puanda olan Tuzlaspor ile maç fazlası ile aynı puana sahip Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Yarın Eyüpspor'u konuk edecek Tuzlaspor, rakibine mağlup olduğu takdirde play-off umutlarını yitirecek.
36.hafta
8 Mayıs Pazar
16.00 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor
16.00 Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor
16.00 Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor
16.00 Kocaelispor-Altınordu
16.00 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK
16.00 İstanbulspor-Adanaspor
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor