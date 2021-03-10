19'u serbest bırakıldı! FETÖ’ye mali kaynak aktaran 9 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ Operasyonlarında örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı.
FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları belirlenen 28 şüpheliden 19’u savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 9'u, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Bank Asya'ya para yatırdıkları, Zaman Gazetesi ve örgüte ait diğer süreli yayınlara abone oldukları, örgütün üst düzey yöneticileri ile görüşme yaptıklarına dair HTS kayıtları olduğu gerekçeleriyle 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.