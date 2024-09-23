1990'ların ünlü oyuncağıydı: Sanal bebekler geri dönüyor

1990'larda ortalığı kasıp kavuran sanal bebek furyası geri döndü.

Birleşik Krallık'ın kamu yayıncısı BBC, sanal bebekleri (Tamagotchi) tekrar popülerleştirmek için son dönemde yatırım yapan Japon oyun devi Bandai Namco'nun bu girişimlerin başarıya ulaştığını yazdı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, firmanın paylaştığı bilgilere göre sanal bebek satışı 2022-2023'te dünya çapında iki katına çıktı.

Ayrıca Britanya'daki ilk Tamagotchi dükkanı da açıldı. Sanal bebeklerin en popüler olduğu dönemde bile firma böyle bir adım atmamıştı.

Bandai Namco'nun Tamagotchi marka sorumlusu Priya Jadeja, sanal bebeklerin görünüşü aynı olsa da özelliklerinin güncellendiğini belirterek şunları söylüyor:

"Artık arkadaşlarınızla bağlantı kurabilir, kablosuz ağ üzerinden oynayabilir ve çeşitli öğeler indirebilirsiniz. Bunlar, daha önceki modellerin yarattığı bıkkınlık hissini önlemek amacıyla yapıldı."

"Sanal bebekleri yeniden piyasaya sürdüğümüzde, bunun genellikle Y kuşağına hitap edeceğini düşünmüştük" diyen Jadeja, oyuncaklara daha geniş bir kitlenin ilgi gösterdiğini belirtiyor:

"Daha önce hiç bu tür bir cihaza sahip olmamış çocuklar da ilgileniyor. Bunu görmek gerçekten heyecan verici."

YouTube'daki Emmalution adlı kanalında Tamagotchi'yle ilgili içerikler hazırlayan Emma, yeni trendin nostaljik olduğunu belirterek, "Büyürken neleri kaçırdığımı merak ettiğim için bir koleksiyon yapmaya başladım" diyor.

Emma, sanal bebeklerle biraz olsun kaotik dünya gündeminden uzaklaşabildiğini de ifade ediyor.

Lost in Translationmon adlı kanalında içerik üreten YouTuber Koby, yeni eklenen özelliklerle sanal bebeklerin çok daha etkileşime açık hale geldiğine dikkat çekerek şunları söylüyor:

"Fotoğrafları ve hikayeleri çevrimiçi olarak diğer insanlarla paylaşmanın getirdiği harika bir topluluk duygusu var."

Bandai Namco'nun 1996'da Japonya'da, 1997'de de Amerika'da piyasaya sunduğu sanal bebekler tüm dünyada popüler hale gelmişti. Amerikan gazetesi New York Times, o dönem "Tamagotchi: Oyuncak yaşam formu ABD'yi istila ediyor" başlığıyla sanal bebek çılgınlığını haberleştirmişti.