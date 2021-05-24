Fenerbahçe, 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF’ye başvuru yapmıştı. Futbolseverler bu başvurunun neticelenip neticelenmeyeceğini araştırıyor. Peki, 1959 öncesi şampiyonluklar sayılır mı?

1959 öncesi şampiyonlar ne olacak? 1959 öncesi şampiyonluklar TFF kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, BeIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, “İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz bu kararı verdikten sonra itiraz yolu açık. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak. En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.