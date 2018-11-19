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194 kişiyi öldüren yanardağ tekrar alev püskürtmeye başladı

Geçtiğimiz yaz 194 kişinin ölümüne neden olan Gutemala'daki 'Ateş Volkanı' yeni patladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:49
194 kişiyi öldüren yanardağ tekrar alev püskürtmeye başladı

Guatemala'da 'Ateş Volkanı' adı verilen Fuego Yanardağı faaliyete geçti. 

Guatemala Afet Zararlarını Azaltma Ulusal Koordinasyonu sözcüsü David  de Leon, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine volkan civarındaki en az 8 yerleşim  biriminde ikamet eden kişilerin güvenli yerlere tahliye edilmesi gerektiğini  belirtti.

De Leon, yanardağda dün gün boyu izlenen volkan faaliyetlerinin,  volkanik püskürtmenin yoğunluğunu gösterdiğini ve halkı korumak için tahliye  çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Yanardağa ait görüntüler, volkanın zirvesinde parlayan ve püsküren  lavları ortaya koydu.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki Ateş Volkanı, Orta Amerika'nın en  aktif yanardağlarından biri.

Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar sonucu 194  kişinin öldüğü, 234 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:49
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