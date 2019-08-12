"193 gün geçmesine rağmen kızıma ulaşamadık"

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ın bulunması için yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Hortum felaketinde içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, belirli aralıklarla devam ediyor. Acar için Sahil Güvenlik su altı timlerince deniz altında, Phaselis Antik Kenti yakınlarındaki kıyılarda ve Ağva Deresi'nin denize yakın noktasında arama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi ve "pense" adlı kadavra bulucu köpek ve dere yatağında arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalara katılan baba Ahmet Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aramalarda kızına dair bir ize rastlanılmadığını söyledi.

Bayrama buruk girdiklerini belirten Acar, "Tüm arama çalışmalarını büyük bir umutla izliyoruz ancak olaydan 193 gün geçmesine rağmen kızıma dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. DSİ'nin buraya girmesini, artık suyun çekilmesini bekliyoruz. Bir tanıdığımız kızımın resmini yaptırmış, çok duygulandım. Dükkanıma astım. Artık bu işin sonuçlanmasını, kızıma ulaşılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kader Buse Acar'ın kaybolduğu günden bugüne kadar Ağva Deresi yatağında, hortumun izlediği güzergahtaki tepelerde, derenin döküldüğü noktalarda, kıyılarda ve denizde arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kemer ilçesinde hortum nedeniyle, Kader Buse Acar'ın annesiyle içinde bulundukları otomobil 24 Ocak'ta dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan Acar kaybolmuştu.

