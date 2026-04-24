1915 olayları üzerinden siyasi rant devşirme çabalarına Ankara'dan sert cevap: "Meseleyi kirli hesaplarınıza alet etmeyin!"

Türkiye'nin konuya ilişkin tavrının net olduğunu vurgulayan Bakanlık, meselenin bilimsel ve tarihi gerçeklerden koparılarak siyasi bir istismar aracı haline getirilmesine asla izin verilmeyeceğini ilan etti.

"Dar siyasi hesaplara alet edilemez"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin tartışmaların taraflarının belli olduğu ve bu tarafların konunun siyasileştirilmemesi gerektiği yönündeki duruşunun sarsılmaz olduğu belirtildi. Bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin, iç politika kaygıları ve dar siyasi çıkarları uğruna tarihi gerçekleri çarpıtarak meseleyi kaşımaya çalıştıkları ifade edildi.