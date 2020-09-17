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Aktüel "1915 Çanakkale Köprüsü"nün geçici çalışma halatı montajı tamamlandı
Aktüel

"1915 Çanakkale Köprüsü"nün geçici çalışma halatı montajı tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:34:29 -
"1915 Çanakkale Köprüsü"nün geçici çalışma halatı montajı tamamlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçici halat montajı, bu sabah başlayan kuzey yönlü çalışmayla tamamlandı.

Hizmete girdiğinde "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak; renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde saat 05.00'te başlayan geçici çalışma halatı montajının kuzey yönlü kısmı tamamlandı.

Saat 17.00'ye kadar kapalı kalması planlanan Çanakkale Boğazı, 14.30'da transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.

Söz konusu çalışmayla Avrupa ve Asya kıtaları, ilk kez bir halatla birleştirilmiş oldu.

Köprünün güney yönlü çalışmaları 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

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