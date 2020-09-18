1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaşıldı

Köprüde ‘Kedi Yolu’nun inşası için 2’nci kılavuz halat çekilmeye başlandı. ‘Kedi Yolu’, 1915 Çanakkale’ye ana hatların çekilmesinde kılavuz görevi görecek. ‘Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı’ olarak nitelendirilen köprünün otoyol bağlantılarının yapımının tamamlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor. İstanbul ve Balıkesir’e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler ile kavşakların belirlenen takvimde kullanıma açılması için gerekli her adım atılıyor. Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin inşasına da devam ediliyor. Tabliyeler Lâpseki’nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yoluna kadar ulaşmış durumda. 18 Mart 2017’de temeli atılan köprünün 18 Mart 2022’de devreye giriyor.