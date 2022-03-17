1915 Çanakkale Köprüsü’nde son hazırlıklar yapılıyor

Türkiye’nin en prestijli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına günler kala hazırlıklar devam ediyor.

Eksikler gideriliyor

İstanbul’u Çanakkale’ye ardından da Kuzey Ege’ye bağlayacak köprüde peyzaj çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında binlerce fidanın bulunduğu yerde düzenlemeler yapılıyor. Ayrıca köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edilerek eksiklikler gideriliyor.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında ve 20.5 metre yüksekliğinde olan anıtsal yapılar açılışın ardından kulelere monte edilecek. Personelin hummalı çalışma yürüttüğü 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

Seyahat süresi kısalacak

‘4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara’yı Ege’ye bağlayacak. İki bölgede sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacak.

En’lerin projesi

‘En’lerin projesi’ olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğünü kapsıyor. Köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla da 100 metrekarelik 5 bin 900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i sembolize ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

5 yıllık çalışma

1915 Çanakkale Köprüsü Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, projenin başından beri burada görev yaptığını söyledi. Alemdaroğlu, “Köprü, ön hazırlıklarıyla beraber yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Nihai hazırlıklarımızı yapıyoruz. Onları da tamamlayıp cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle köprümüzü açacağız” dedi.

Yaklaşık 5 yıldır bölgede yaşadığını dile getiren Alemdaroğlu, kışın sis nedeniyle deniz yolu ulaşımının aksadığına; yazın araç kuyruğunun oluştuğuna tanıklık ettiğini belirtti.

6 dakikada geçiş sağlanacak

Köprünün tüm bu sıkıntıları gidereceğini vurgulayan Alemdaroğlu, “Yaklaşık 6 dakikada Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya geçiş sağlanacak. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, bize bu olanağı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine ve tüm sponsor firmalara teşekkür ederim” diye konuştu.

Ekonomiye güç katacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun açılışına sayılı günler kaldığına işaret etti. Köprü ve otoyolun ekonomiye güç katacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları aktardı: “Projemizle zamandan 382 milyon Euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin Euro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin Euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon Euro’ya ulaşacak. Projenin 1.5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye 628 milyon Euro katkı sağlanmış olacak.” 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) etkisinin 2 milyar 442 milyon Euro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon Euro olduğu bilgilerini veren Karaismailoğlu, “Dev proje yıllık 118 bin kişiye istihdam sağlayacak” dedi. Karaismailoğlu, şu görüşleri paylaştı: “1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye’nin bu yolda son dönemeçte olduğunun göstergesidir, 18 Mart 1915’te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi’nden bugüne Türkiye’nin aldığı mesafeyi tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir, salgına rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil de 2053 vizyonuyla tam bağımsız Türkiye’nin bir mührüdür.”