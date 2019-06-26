1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak

Marmara’yı Ege’yle buluşturacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, ekonomide yeni bir çığır açacak. Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını 6 dakikada birbirine bağlayacak olan köprü üretimi ve ticareti atağa kaldıracak. Otomotiv, giyim, gıda ve konut yatırımlarını artıracak.

İnşaat devam ediyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lâpseki ilçesinin Şekerkaya mevkii arasında inşa edilen köprünün yapım çalışmaları hızlandı. Havuzdaki kule kesonlarında çelik şaft montajı tamamlandı.

Sıra kule montajında

Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorklarla yüzdürülerek getirildi. Her iki ayağın bulunduğu bölgede kesonların batırma operasyonun sona ermesinin ardından kule montajına geçilecek.

Açılış 2022’de

18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihi, bir sene erkene çekilerek 18 Mart 2022 olarak belirlendi. Uzunluğu 4 bin 608 metre, orta açıklığı 2 bin 23 metre olarak belirlenen köprü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.