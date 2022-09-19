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İSLAM 19.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-09-19 06:35:00 - 2022-09-19 07:11:50
19.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اِنَّ الَّذٖينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشٖيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذٖينَ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلٖيمٌۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Müminler arasında ahlâksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve âhirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz."

 (Nûr Suresi - 19)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:  

Şartlanmışlık sebebiyle doğruyu dinleme, görme ve doğru dü­şün­me kabiliyetlerini kaybetmiş kimselere laf anlatmak imkânsız gibidir. Bu gerçekten hareketle Hz. Peygamber’in ve onun tebliğ sünnetini yerine getiren ümmetin, “Neden bizi dinlemiyor ve anlamıyorlar?” veya “Bunca zulme ve sapkın inançlarda ısrara rağmen niçin bunlara hak ettikleri ceza verilmiyor?” sorularıyla bunalmamaları, aksine sabretmeleri, işi Allah’a bırakmaları gerekmektedir.

Allah, Hz. Peygamber’e müşriklerin âkıbetini gösterse de (nitekim bir kısmını Medine döneminde göstermiştir) göstermese de gerekeni yapacak, herkese hak ettiğini verecektir; çünkü O’nun kudreti karşısında duracak bir güç yoktur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 777


 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

 "Mü'minleri Allah Teala'dan daha çok fenalıklardan koruyan kimse yoktur. Bunun için Allah, açık kapalı fuhşiyatı  (zinayı) haram kılmıştır."

 (Buhari, Nikâh 107)

GÜNÜN SÖZÜ:

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