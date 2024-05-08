  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 19 yıllık sır cinayet çözüldü
Yerel

19 yıllık sır cinayet çözüldü

Yeniakit Publisher
2024-05-08 22:46:00 -
19 yıllık sır cinayet çözüldü

Bolu’da 19 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayetin zanlısı, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi’nde S.D. (29) ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi.

19 yıldır faili meçhul olan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü. Yıllardır Bolu’da yaşadığı tespit edilen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23